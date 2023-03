Premier League, riconoscimento per Ferguson e Wenger (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger, ex allenatori di Manchester United ed Arsenal, hanno ricevuto un importante premio Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger entrando nella classe della Hall of Fame 2023 della Premier League per quanto fatto con Manchester United ed Arsenal nel corso della loro carriera. Di seguito il comunicato ufficiale della federazione inglese. COMUNICATO – I leggendari allenatori Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger sono stati inseriti oggi nella Hall of Fame della Premier League. Il duo ha creato una notevole eredità rispettivamente con il Manchester United e l’Arsenal, vincendo un totale di 16 titoli di Premier League e stabilendo una delle rivalità più famose ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sir Alexe Arsene, ex allenatori di Manchester United ed Arsenal, hanno ricevuto un importante premio Sir Alexe Arseneentrando nella classe della Hall of Fame 2023 dellaper quanto fatto con Manchester United ed Arsenal nel corso della loro carriera. Di seguito il comunicato ufficiale della federazione inglese. COMUNICATO – I leggendari allenatori Sir Alexe Arsenesono stati inseriti oggi nella Hall of Fame della. Il duo ha creato una notevole eredità rispettivamente con il Manchester United e l’Arsenal, vincendo un totale di 16 titoli die stabilendo una delle rivalità più famose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infodapl : ?? GOL DO DIA: Gabriel Martinelli contra o Chelsea pela Premier League 2019/20. - marcoconterio : ?? Roberto De Zerbi ha conquistato anche la Premier League col suo gioco. La clausola da 13 milioni non spaventa le… - calcioinglese : Sir Alex e Wenger sono i due nuovi membri della Hall of Fame della Premier League, i primi nominati nel 2023. Un p… - CalcioNews24 : #PremierLeague: premio per i due ex allenatori - Matti_2011 : RT @Matti_2011: Andare dal Brighton e prendere Mitoma. Anche se te lo faranno pagare 500 milioni di euro, giocando in Premier League. -