Premier League: il Tottenham potrebbe rimanere senza Direttore Sportivo a causa della sanzione contro la Juventus (Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-29 13:17:08 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: la FIFA ha esteso a tutto il mondo il sanzione di 30 mesi senza poter esercitare che grava su Fabio Paraticiattuale Direttore Sportivo del Tottenham Hotspur e che dovrà dimettersi dall’incarico… anche se il club presenterà ricorso contro la sanzione e questo sarà fondamentale per conoscere il futuro dell’italiano in carica. Lo scorso gennaio Paratici ha ricevuto una sanzione di 30 mesi senza poter svolgere attività sportiva nell’ambito della Federazione italiana., dopo che la Juventus di Torino è stata penalizzata con 15 punti persi per irregolarità finanziarie. Ora, La FIFA ha deciso di estendere la ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 marzo 2023) 2023-03-29 13:17:08 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: la FIFA ha esteso a tutto il mondo ildi 30 mesipoter esercitare che grava su Fabio ParaticiattualedelHotspur e che dovrà dimettersi dall’incarico… anche se il club presenterà ricorsolae questo sarà fondamentale per conoscere il futuro dell’italiano in carica. Lo scorso gennaio Paratici ha ricevuto unadi 30 mesipoter svolgere attività sportiva nell’ambitoFederazione italiana., dopo che ladi Torino è stata penalizzata con 15 punti persi per irregolarità finanziarie. Ora, La FIFA ha deciso di estendere la ...

