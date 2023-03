Premier League, Ferguson e Wenger nella Hall of Fame (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger sono i primi allenatori ad entrare nella Hall of Fame della Premier League. Tra i due, in carriera, c’è stata rivalità, ma anche tanto rispetto, tant’è che Sir Alex difese il collega da alcune critiche. Ferguson è il tecnico di maggior successo nella storia della Premier – nata nel 1992 – grazie ai 13 titoli vinti alla guida del Manchester United, l’ultimo dei quali nel 2013, nella sua 27esima e ultima stagione sulla panchina dei Red Devils. In tutto, per lui, 528 vittorie in 810 partite per un totale di 1752 punti conquistati. Anche Wenger – ora responsabile Fifa dello sviluppo mondiale del calcio – è tra i tecnici con più anni sulla panchina di una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sir Alexe Arsenesono i primi allenatori ad entrareofdella. Tra i due, in carriera, c’è stata rivalità, ma anche tanto rispetto, tant’è che Sir Alex difese il collega da alcune critiche.è il tecnico di maggior successostoria della– nata nel 1992 – grazie ai 13 titoli vinti alla guida del Manchester United, l’ultimo dei quali nel 2013,sua 27esima e ultima stagione sulla panchina dei Red Devils. In tutto, per lui, 528 vittorie in 810 partite per un totale di 1752 punti conquistati. Anche– ora responsabile Fifa dello sviluppo mondiale del calcio – è tra i tecnici con più anni sulla panchina di una ...

