Premier League, Alex Ferguson e Arsene Wenger inseriti nella Hall of Fame (Di mercoledì 29 marzo 2023) I leggendari allenatori Sir Alex Ferguson e Arsene Wenger sono stati inseriti nella Premier League Hall of Fame. Un premio condiviso da tutta l'Inghilterra per due tecnici che hanno scritto pagine importanti di storia del calcio inglese sulle panchine rispettivamente di Manchester United e Arsenal. Un dominio che ha portato a sedici titoli nazionali per ... TAG24.

