(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : La #Rivoluzione dei giovani in #Iran è sempre più la rivoluzione delle minoranze, etniche e religiose. È sempre pi… - GesAU_it : -:¦:-••• Programma di preghiera del nostro gruppo Gesù all'umanità - KattInForma : Preghiera del mattino 29 Marzo 2023: “Donami la voglia di santità” - MorganilRamingo : Preghiera del Mattino ?? - AscoltaEMedita : ?? Preghiera iniziale Poi il Signore apparve a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda… -

... per portargli il cibo e per riunirsi in. Il giudice Giovanni Giampiccolo, presso il ... I proprietariterreno che è stato concesso in affitto al monaco dovranno pagare le spese di lite che ...Lo Stabat Mater è una composizione sacra che riflette le prime righe di unaXIII secolo attribuita a Jacopone da Todi e dedicata alla Vergine Maria, addolorata per il Figlio morente. ......e fondatorelaboratorio sulle emozioni e sull'autocontrollo dell'UniversitàMichigan, il discorso interiore è proprio il meccanismo che sta alla base di pratiche millenarie come la...

Preghiera del giorno quinto giorno DailyMuslim.it

La festa di fine Ramadan sbarca in città. Per il momento solenne dell’Iftar, il pasto che interrompe il digiuno diurno che avviene dopo l’Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con ...La Comunità di Sant'Egidio celebra così, a modo suo, il Ramadan, mese sacro di digiuno e preghiera dei musulmani. «In occasione del mese sacro del Ramadan - si legge in un comunicato ...