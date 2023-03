Praxi Lavora con Noi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 29 marzo 2023)è una società di consulenza per le risorse umane che opera a livello nazionale e internazionale. Fondata nel 1980,ha sede a Milano e conta oltre 200 professionisti altamente qualificati che operano in diversi settori e funzioni aziendali. : Ricerca Personale Qualificato Se sei alla ricerca di nuove opportunità di carriera,è una delle Società di Ricerca Lavoro che dovresti monitorare, perché ogni giorno seleziona candidati un tutta Italia e per tutti i tipi di posizione, per conto delle principali Aziende italiane. Le opportunità di lavoro insono diverse e si estendono a varie funzioni aziendali, tra cui la consulenza in ambito HR, la ricerca e selezione del personale, la formazione e lo sviluppo delle risorse umane, l’organizzazione aziendale, la gestione del cambiamento e la ...