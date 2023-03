Pozzuoli celebra la centralità della donna quale operatrice di pace

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ieri, 28 marzo 2023, all’internomanifestazione “Quando unadi“, progetto di Rita Gemma Petrarca dedicato e rivolto alle donne nelle svariate peculiarità, si è svolta la premiazione dei bambini del Primo circolo didattico di“G. Marconi”. La cerimonia, in collaborazione con la Commissione per le Pari Opportunità e con Il Blog di Giò.

La messa tridentina siquindi anche ad Arco Felice -, nella chiesetta di S. Antonio Abate, in via Licola Patria, 77, la domenica e nelle festività religiose, alle ore 10.30. '...Nella struttura di, diretta dal Maria Luisa Palma, è stato invece presente a sorpresa il cuoco della squadra Ssc Napoli Paolo Cozzolino che, oltre a cucinare per tutte le detenute, ha ...... Abruzzo, Campania, Calabria e Basilicata - Il 28 febbraio sila "Giornata mondiale delle ... Nei prossimi tre anni Casa Sollievo della Sofferenza collaborerà con l'Istituto TIGEM die ...

Messa in rito antico: dove si celebra a Napoli NapoliToday

NAPOLI. La Messa in Latino, con il rito pre-conciliare, detto Tridentino, è tornata dopo quattro anni nella Diocesi di Pozzuoli. Ieri mattina, ad Arco Felice, nella chiesetta di Sant'Antonio Abate, in ...Dopo 34 anni il Generale di Brigata Aerea Luigi Casali è tornato in città alla guida dell'istituto di formazione ...