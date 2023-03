Povertà, il 13% degli italiani è sul lastrico (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chissà quando si troveranno le parole giuste per uscire dalla bolla dei dibattiti televisivi o dal poco senso di realtà delle dichiarazioni politiche. A quel punto potremmo discutere di un Paese in cui l’aumento dei costi in questo ultimo anno per l’impennata dei prezzi di prodotti e servizi – complice la coda della pandemia, la guerra, il cambiamento climatico e la crisi energetica – sta mettendo a dura prova gli italiani. Impietoso studio di Nomisma sulla Povertà nel Paese. In 43 casi su cento si arriva a stento a fine mese Potremmo sapere che il 13% delle famiglie considera il proprio reddito insufficiente per far fronte alle necessità primarie, ovvero il cibo e la casa (mutuo, affitto e bollette). A questo gruppo di famiglie, che potremmo definire ‘compromesse’, si aggiunge un altro contingente numeroso (il 43% delle famiglie intervistate) che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) Chissà quando si troveranno le parole giuste per uscire dalla bolla dei dibattiti televisivi o dal poco senso di realtà delle dichiarazioni politiche. A quel punto potremmo discutere di un Paese in cui l’aumento dei costi in questo ultimo anno per l’impennata dei prezzi di prodotti e servizi – complice la coda della pandemia, la guerra, il cambiamento climatico e la crisi energetica – sta mettendo a dura prova gli. Impietoso studio di Nomisma sullanel Paese. In 43 casi su cento si arriva a stento a fine mese Potremmo sapere che il 13% delle famiglie considera il proprio reddito insufficiente per far fronte alle necessità primarie, ovvero il cibo e la casa (mutuo, affitto e bollette). A questo gruppo di famiglie, che potremmo definire ‘compromesse’, si aggiunge un altro contingente numeroso (il 43% delle famiglie intervistate) che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pintimalli : RT @Paoletti_FND: Dal 13 al 17 marzo i bambini di AIS - Assisi International School hanno svolto attività in preparazione alla Giornata Int… - Paoletti_FND : Dal 13 al 17 marzo i bambini di AIS - Assisi International School hanno svolto attività in preparazione alla Giorna… - fisco24_info : Povertà in Italia, a rischio 8,2 milioni di persone: (Adnkronos) - È quanto emerge da un rapporto del Centro studi… - therealfrenzo : @borntobefrance @GUCCYBABY Ma se la soglia della povertà ufficiale A NEW YORK è 30.055$. Ma la smettete di dire fes… - Reina_Riccardo : Agenda 2030: Punto 13 - Agire per il Clima L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un piano d'azione globale p… -

La Colomba di EMERGENCY alla Feltrinelli di Messina ... delle mine antiuomo e della povertà, nel mondo e in Italia. EMERGENCY è attiva in Afghanistan e ... Recandosi alla Feltrinelli di Messina, sabato 1 aprile dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, ... Sovrano Militare Ordine di Malta: a Verona, la "II Giornata di Formazione melitense". ... avendo pronunciato i tre voti di povertà, castità ed obbedienza. Ancora oggi, alcuni membri sono frati professi, altri hanno pronunciato la promessa di obbedienza. La maggior parte dei 13.500 ... Reddito di cittadinanza, dopo la stretta del governo le domande crollano del 65% Secondo quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sulla misura di contrasto alla povertà ... passati dai 537.238 di gennaio ai 460.775 di febbraio con un calo del 14,33% a fronte del - 13,7% ... ... delle mine antiuomo e della, nel mondo e in Italia. EMERGENCY è attiva in Afghanistan e ... Recandosi alla Feltrinelli di Messina, sabato 1 aprile dalle 9.30 alle.00 e dalle 16.00 alle 20.00, ...... avendo pronunciato i tre voti di, castità ed obbedienza. Ancora oggi, alcuni membri sono frati professi, altri hanno pronunciato la promessa di obbedienza. La maggior parte dei.500 ...Secondo quanto emerge dalle tabelle dell'Osservatorio Inps sulla misura di contrasto alla... passati dai 537.238 di gennaio ai 460.775 di febbraio con un calo del 14,33% a fronte del -,7% ... Povertà, il 13% degli italiani è sul lastrico | LA NOTIZIA LA NOTIZIA