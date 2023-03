(Di mercoledì 29 marzo 2023) di Maria Elena Iafolla* Nella gestione del rapporto di lavoro, un tema che spesso genera incomprensioni e problemi è quello della casella diutilizzata dal. Si tratta di unaparticolarmente, poiché racchiude in sé diritti, interessi e punti di vista di fondamentale importanza e che può sembrare poco agevole portare a una sintesi, come il diritto costituzionale alla riservatezza della corrispondenza, la normativa privacy e Gdpr, il diritto del lavoro e l’organizzazione aziendale. Alcunepossano aiutare aal meglio questi aspetti quotidiani del lavoro. Casella email e privacy Uno degli accorgimenti più semplici ed efficaci da adottare per una gestione serena della casella e-mail è forse anche quello più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattoblog : Posta elettronica del dipendente: una questione delicata. Le accortezze per gestire il quotidiano - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Com’è semplice intuire, il tema della casella di posta diviene particolarmente delicato nella fase di cessazione del rappo… - ilfattoblog : Com’è semplice intuire, il tema della casella di posta diviene particolarmente delicato nella fase di cessazione de… - TuttoSuMilano : RT @wireditalia: I cittadini potranno mandare a un indirizzo di posta elettronica del Comune i dettagli dell'irregolarità, con la possibili… - cigna69 : RT @wireditalia: I cittadini potranno mandare a un indirizzo di posta elettronica del Comune i dettagli dell'irregolarità, con la possibili… -

La notifica di una cartella di pagamento tramite PEC (Certificata) è stata prevista non solo per accelerare i tempi rispetto alle tradizionali raccomandate ma anche per evitate tutti i difetti, vizi ed errori che caratterizzavano queste ...Sono avvenute per motivi personali: non ci ha contattati, ha mandato solo una mail con lacertificata'. 'Motivi personali' sono stati anche la spiegazione delle dimissioni dell'ex ...... si prega di comunicare il proprio interesse a partecipare al seguente indirizzo di: m.casale@portialtotirreno.it

Posta elettronica del dipendente: una questione delicata. Le accortezze per gestire il quotidiano Il Fatto Quotidiano

Approfittava degli automobilisti che volevano risparmiare con le assicurazioni on line. Offriva preventivi vantaggiosi e li inviava da indirizzi di posta elettronica simili a quelli utilizzati da ...Libero Mail Business è il servizio pensato per creare email professionali e gestirle in modo semplice: ecco come attivare l’email aziendale e personalizzarla ...