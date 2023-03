Pomezia, incidente sulla via Pontina: code e rallentamenti (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pomezia – Un’altra mattinata di passione per gli autisti del litorale romano. A causa di un incidente avvenuto sulla via Pontina, all’altezza di Pomezia nord, code e rallentamenti si registrano in direzione Roma. Due i veicoli coinvolti. Sul posto le forze dell’ordine. Non ci sarebbero feriti. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomeziailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Pomezia, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)– Un’altra mattinata di passione per gli autisti del litorale romano. A causa di unavvenutovia, all’altezza dinord,si registrano in direzione Roma. Due i veicoli coinvolti. Sul posto le forze dell’ordine. Non ci sarebbero feriti. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

