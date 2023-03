Pomezia, abbandono di rifiuti in via Arno: il Comune chiede l’intervento di Gualtieri (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’abbandono di rifiuti lungo il percorso ciclopedonale di via Arno a Torvaianica, Pomezia, situata al confine con il X Municipio di Roma Capitale, è ormai una storia vecchia. Una vicenda che periodicamente torna. Solo qualche giorno fa, infatti, nel corso di una mostra fotografica è stato evidente che nel weekend immediatamente precedente alla rassegna, erano stati sversati rifiuti. Ma il ripetersi un fenomeno che non sembra destinato a terminare così facilmente ha indotto il Comune di Pomezia a inviare una nota alla Città Metropolitana di Roma Capitale e al Comune di Roma, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, prevenzione, risanamento aree. Nel tempo volontari e residenti si sono attivati per la rimozione di quei rifiuti. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’dilungo il percorso ciclopedonale di viaa Torvaianica,, situata al confine con il X Municipio di Roma Capitale, è ormai una storia vecchia. Una vicenda che periodicamente torna. Solo qualche giorno fa, infatti, nel corso di una mostra fotografica è stato evidente che nel weekend immediatamente precedente alla rassegna, erano stati sversati. Ma il ripetersi un fenomeno che non sembra destinato a terminare così facilmente ha indotto ildia inviare una nota alla Città Metropolitana di Roma Capitale e aldi Roma, Dipartimento Ciclo dei, prevenzione, risanamento aree. Nel tempo volontari e residenti si sono attivati per la rimozione di quei. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Pomezia, abbandono di rifiuti in via Arno: il Comune chiede l’intervento di Gualtieri - DiovmaeC : RT @rome_sea: @romatristezza E per l'ennesima volta si spenderanno soldi per fare una finta spiaggia , mentre il vero #mare di #Roma (#Pome… - ziogiorgio69 : RT @rome_sea: @romatristezza E per l'ennesima volta si spenderanno soldi per fare una finta spiaggia , mentre il vero #mare di #Roma (#Pome… - rome_sea : @romatristezza E per l'ennesima volta si spenderanno soldi per fare una finta spiaggia , mentre il vero #mare di… -