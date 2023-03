Polonia, vive con il cadavere mummificato della madre sul divano per 13 anni (Di mercoledì 29 marzo 2023) Orrore in Polonia. Per 13 anni ha vissuto con il cadavere della madre sul divano di casa. Prima ha disseppellito il corpo dal cimitero, quindi, dopo averlo mummificato, lo ha portato a casa adagiandolo davanti alla tv. La macabra scoperta è stata fatta dopo che il cognato dell’uomo di 76 anni, Marian, ha deciso di fargli visita nella sua casa nella piccola città di Radlin. Una storia da film dell’orrore, riportata dai quotidiani locali della Polonia. “Girovagava con aria strana, sembrava impazzito”, ha raccontato il cognato dell’uomo, che ha subito capito che ci fosse qualcosa che non andava. I due non si vedevano da tempo, per questo aveva deciso di andare a fargli visita. Entrando in casa, ha visto quella mummia ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Orrore in. Per 13ha vissuto con ilsuldi casa. Prima ha disseppellito il corpo dal cimitero, quindi, dopo averlo, lo ha portato a casa adagiandolo davanti alla tv. La macabra scoperta è stata fatta dopo che il cognato dell’uomo di 76, Marian, ha deciso di fargli visita nella sua casa nella piccola città di Radlin. Una storia da film dell’orrore, riportata dai quotidiani locali. “Girovagava con aria strana, sembrava impazzito”, ha raccontato il cognato dell’uomo, che ha subito capito che ci fosse qualcosa che non andava. I due non si vedevano da tempo, per questo aveva deciso di andare a fargli visita. Entrando in casa, ha visto quella mummia ...

