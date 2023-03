Pollo crudo nella mensa scolastica | la denuncia di un genitore | “La carne non si staccava nemmeno dall’osso”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Milano Ristorazione ancora nel mirino dei genitori: dopo l’episodio di un bullone all’interno di un panino servito a uno studente dell’istituto comprensivo Stoppani, l’azienda che garantisce circa 80 pasti al giorno come servizio di ristorazionesi trova ora ad affrontare una nuova accusa mossa dal padre di un alunno della stessa scuola. Il problema sarebbe nelservito al giovane, visibilmente, come si nota in una foto pubblicata dal. “Il problema si era verificato con ilservito ai bambini che avevano fatto richiesta di una dieta temporanea leggera”, spiega. “Ilche è stato servito era evidentementee lo si evinceva non solo dall’aspetto, ma anche dal fatto che lanon si...