Polizze a basso prezzo, ma era un truffa: auto in giro senza assicurazione. Un arresto

Offriva finte coperture assicurative per auto, approfittando di automobilisti che volevano risparmiare sulle polizze auto. Un 50enne di Velletri è finito in carcere, grazie a un provvedimento a firma del Tribunale al quale hanno dato esecuzione i carabinieri. A raccontare dei raggiri ai danni di ignari proprietari di vetture è stato Il Messaggero che ha sottolineato come il truffatore inviava sugli indirizzi di posta elettronica delle vittime dei preventivi estremamente vantaggiosi, ma la verità è che non avevano alcuna copertura assicurativa.

Sono almeno 7 le truffe individuate dagli investigatori

Gli investigatori sono risaliti almeno a 7 casi di truffa, grazie a un'indagine nata proprio su false polizze assicurative online che venivano emesse da compagnie risultate ...

