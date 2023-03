Politica e migranti, la Tunisia è una bomba: il disastro spiegato in sei risposte (Di mercoledì 29 marzo 2023) 1.Che cos'è il piano per la Tunisia? A fine aprile andranno in Tunisia il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, il collega francese Gérald Moussa Darmanin e la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson. Ma già ora è andato il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. Sul tavolo ci sono i fondi Ue bloccati dopo la svolta autoritaria del presidente tunisino Kais Saied oltre al prestito di 1,9 miliardi di dollari sospeso dal Fondo monetario internazionale. Ma il governo tunisino chiede anche aiuto per fermare le partenze e aumentare i controlli alle frontiere terrestri. Potrebbero essere fornite alla Tunisia motovedette e droni per potenziare il pattugliamento e mezzi più tecnologici per i controlli. L'Italia e altri Paesi potrebbero anche mettere a disposizione uomini per l'addestramento delle forze di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) 1.Che cos'è il piano per la? A fine aprile andranno inil ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, il collega francese Gérald Moussa Darmanin e la commissaria europea agli Affari Interni Ylva Johansson. Ma già ora è andato il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. Sul tavolo ci sono i fondi Ue bloccati dopo la svolta autoritaria del presidente tunisino Kais Saied oltre al prestito di 1,9 miliardi di dollari sospeso dal Fondo monetario internazionale. Ma il governo tunisino chiede anche aiuto per fermare le partenze e aumentare i controlli alle frontiere terrestri. Potrebbero essere fornite allamotovedette e droni per potenziare il pattugliamento e mezzi più tecnologici per i controlli. L'Italia e altri Paesi potrebbero anche mettere a disposizione uomini per l'addestramento delle forze di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Le ONG non regolano un bel nulla. L’immigrazione è “regolata” dall’instabilità politica, economica e climatica. Le… - LaVeritaWeb : I progressisti tacciano di disumanità chiunque non sottoscriva la loro agenda politica, dai migranti ai gay. È un m… - Agenzia_Ansa : 'Il governo pianta una bandierina ideologica al giorno e intanto sferza un attacco senza precedenti ai diritti dei… - 14C800 : @LegaSalvini Come sui teroristi loro applicano la lesce Mitterand noi non possiamo farci una politica interna nostr… - 14C800 : @LegaSalvini 10 persone. Punto. Erisoetto dei familiari di tutto. Quando ce le danno ok. Sennò fanculo. Noi abbi… -