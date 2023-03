Pnrr, Salvini “Bisogna accelerare e spendere fino all'ultimo euro” (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sui progetti del Pnrr “Bisogna accelerare: è vero che abbiamo ereditato parecchi ritardi degli anni passati, però stiamo accelerando il più possibile: il nostro obiettivo è spendere fino all'ultimo euro”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a “Zapping” su Radio Rai 1. “Stiamo investendo miliardi di euro per riqualificare le case popolari, stiamo investendo sull'acqua per prevenire l'emergenza siccità: conto di spendere fino all'ultimo i soldi, che poi sono soldi degli italiani”, spiega. “Sicuramente negli anni passati qualcuno ha ipotizzato dei progetti il cui termine va ben oltre il 2026 e purtroppo i fondi del Pnrr vanno ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sui progetti del: è vero che abbiamo ereditato parecchi ritardi degli anni passati, però stiamo accelerando il più possibile: il nostro obiettivo èall'”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo, a “Zapping” su Radio Rai 1. “Stiamo investendo miliardi diper riqualificare le case popolari, stiamo investendo sull'acqua per prevenire l'emergenza siccità: conto diall'i soldi, che poi sono soldi degli italiani”, spiega. “Sicuramente negli anni passati qualcuno ha ipotizzato dei progetti il cui termine va ben oltre il 2026 e purtroppo i fondi delvanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Cdm di ieri ha confermato lo stanziamento di 4,9 miliardi di euro per gli interventi del nuovo decreto Bollette.… - raffaellapaita : La riforma del codice degli #appalti voluta da Salvini e che si appresta ad arrivare oggi in cdm è profondamente sb… - ilriformista : Congelati i 19 miliardi della terza rata del #Pnrr, speso solo il 10% delle risorse e il ministro Fitto ammette che… - Marisol32878094 : RT @MilkoSichinolfi: Ribattezzare il Codice degli Appalti in 'Codice Salvini' è la forma più grave ed irreversibile di tafazzismo. Non so s… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pnrr, Salvini “Bisogna accelerare e spendere fino all’ultimo euro” - -