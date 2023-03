**Pnrr: Renzi, 'appello e Meloni e Nardella, via stadio da progetto, Ue ha ragione'** (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "I soldi del Pnrr devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo stadio. Stiamo rischiando di buttare via 80 milioni di €. Dico a tutti: fermiamoci!". Così Matteo Renzi sui social. "Faccio un appello istituzionale e bipartisan a Giorgia Meloni e Dario Nardella: togliete lo stadio dal progetto del Pnrr. Ha ragione l'Europa a non voler spendere così i soldi del contribuente. Avete un mese per spostare i soldi dello stadio su scuole e case popolari. Fatelo, fatelo insieme. Noi vi diremo bravi e vi daremo una mano". "Quanto al Franchi, basta con lo strapotere delle sovrintendenze. Il privato, cioè la Fiorentina, faccia il suo progetto buttando giù le curve e dando uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "I soldi del Pnrr devono andare su case popolari, scuole e Parco delle Cascine. Non sullo. Stiamo rischiando di buttare via 80 milioni di €. Dico a tutti: fermiamoci!". Così Matteosui social. "Faccio unistituzionale e bipartisan a Giorgiae Dario: togliete lodaldel Pnrr. Hal'Europa a non voler spendere così i soldi del contribuente. Avete un mese per spostare i soldi dellosu scuole e case popolari. Fatelo, fatelo insieme. Noi vi diremo bravi e vi daremo una mano". "Quanto al Franchi, basta con lo strapotere delle sovrintendenze. Il privato, cioè la Fiorentina, faccia il suobuttando giù le curve e dando uno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteorenzi : Oggi Il Fatto Quotidiano scrive che la riqualificazione dello stadio Franchi si farà coi soldi del PNRR “su spinta… - Corriere : «Soldi del Pnrr per rifare gli stadi» La Ue chiede chiarimenti. Renzi: meglio darli alle case popolari - MicheleBonates3 : @matteorenzi Il Presidente Conte aveva ottenuto i soldi del PNRR,Renzi si vantava di aver portato il MIGLIORE per g… - Carlo91470930 : RT @MicheleBonates3: Il Presidente Conte aveva ottenuto i soldi del PNRR,Renzi si vantava di aver portato il MIGLIORE per gestirli e adesso… - serenel14278447 : 'LA POLEMICA «Soldi del Pnrr per rifare gli stadi di Firenze e Venezia». Renzi: meglio darli alle case popolari di… -