Pnrr | nuovo passo dell' Agenzia Spaziale Italiana

Roma, 29 mar. (Adnkronos) - Un nuovo passo verso la chiusura degli affidamenti dei contratti Pnrr dell'Agenzia Spaziale Italiana. L'Asi riferisce che è stato recentemente aggiudicato dall'Agenzia ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese - costituito da Thales Alenia Space Italia, in qualità di mandataria, Avio, D-Orbit, Leonardo e Telespazio - l'affidamento per la progettazione e sviluppo della missione dimostrativa nazionale di In-Orbit Servicing, volta a sviluppare le tecnologie chiave principali per la realizzazione di servizi di interoperabilità Spaziale: dall'ispezione al de-orbitamento e ricollocazione in orbita di satelliti, dal rifornimento all'assemblaggio di infrastrutture e satelliti, per un valore di ...

