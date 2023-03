Pnrr, nuovo passo dell’Agenzia Spaziale Italiana (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Un nuovo passo verso la chiusura degli affidamenti dei contratti Pnrr dell’Agenzia Spaziale Italiana. L’Asi riferisce che è stato recentemente aggiudicato dall’agenzia ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – costituito da Thales Alenia Space Italia, in qualità di mandataria, Avio, D-Orbit, Leonardo e Telespazio – l’affidamento per la progettazione e sviluppo della missione dimostrativa nazionale di In-Orbit Servicing, volta a sviluppare le tecnologie chiave principali per la realizzazione di servizi di interoperabilità Spaziale: dall’ispezione al de-orbitamento e ricollocazione in orbita di satelliti, dal rifornimento all’assemblaggio di infrastrutture e satelliti, per un valore di circa 235 milioni di euro. Le attività, spiega l’Asi, avranno ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) – Unverso la chiusura degli affidamenti dei contratti. L’Asi riferisce che è stato recentemente aggiudicato dall’agenzia ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese – costituito da Thales Alenia Space Italia, in qualità di mandataria, Avio, D-Orbit, Leonardo e Telespazio – l’affidamento per la progettazione e sviluppo della missione dimostrativa nazionale di In-Orbit Servicing, volta a sviluppare le tecnologie chiave principali per la realizzazione di servizi di interoperabilità: dall’ispezione al de-orbitamento e ricollocazione in orbita di satelliti, dal rifornimento all’assemblaggio di infrastrutture e satelliti, per un valore di circa 235 milioni di euro. Le attività, spiega l’Asi, avranno ...

