Pnrr, Mattarella “Supporto a pmi per coesione sociale e dignità umana” (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero unirmi alle celebrazioni del 75° anniversario della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Si tratta di un comparto che caratterizza la struttura produttiva italiana connotato da una costante apertura a tecniche innovative, in rapporto virtuoso con i territori di insediamento e fortemente orientato alla internazionalizzazione, con significativi benefici per le generazioni presenti e future”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario di Confapi. “La flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese può trovare efficace Supporto nei recenti strumenti di programmazione e riforma offerti nell'ambito della attuazione del Pnrr – aggiunge Mattarella -, con l'opportunità di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Desidero unirmi alle celebrazioni del 75° anniversario della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata. Si tratta di un comparto che caratterizza la struttura produttiva italiana connotato da una costante apertura a tecniche innovative, in rapporto virtuoso con i territori di insediamento e fortemente orientato alla internazionalizzazione, con significativi benefici per le generazioni presenti e future”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione della celebrazione del 75esimo anniversario di Confapi. “La flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese può trovare efficacenei recenti strumenti di programmazione e riforma offerti nell'ambito della attuazione del– aggiunge-, con l'opportunità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mette… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pnrr, Mattarella “Supporto a pmi per coesione sociale e dignità umana” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Desidero unirmi alle celebrazioni del 75° anniversario della Confederazione Italiana della Picc… - Italpress : Pnrr, Mattarella “Supporto a pmi per coesione sociale e dignità umana” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pnrr, Mattarella “Supporto a pmi per coesione sociale e dignità umana” -… -