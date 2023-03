Pnrr, Mattarella: dà supporto a Pmi per coesione e sicurezza (Di mercoledì 29 marzo 2023) "La flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese può trovare efficace supporto nei recenti strumenti di programmazione e riforma offerti nell'ambito della attuazione del Pnrr, con l'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 marzo 2023) "La flessibilità del tessuto delle piccole e medie imprese può trovare efficacenei recenti strumenti di programmazione e riforma offerti nell'ambito della attuazione del, con l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Il richiamo di #Mattarella citando De Gasperi:'È il momento, per tutti, a partire dal'attuazione del Pnrr, di mette… - askanews_ita : #Mattarella: il #Pnrr supporta le #Pmi nel perseguire la coesione sociale e la sicurezza - francornldi : RT @artedipulire: Pnrr: il governo degli INCAPACI e non del MERITO. Dagli altri si pretende molto, loro tirano a campare. Pnrr, Mattarella:… - bartolozzic : RT @artedipulire: Pnrr: il governo degli INCAPACI e non del MERITO. Dagli altri si pretende molto, loro tirano a campare. Pnrr, Mattarella:… - artedipulire : Pnrr: il governo degli INCAPACI e non del MERITO. Dagli altri si pretende molto, loro tirano a campare. Pnrr, Matta… -