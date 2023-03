PNRR, l’Italia non ce la fa e dice addio a 100 miliardi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono a forte rischio i famosi 209 miliardi di euro che l’Italia dovrebbe incassare dall’Ue secondo il Recovery Plan. Secondo diversi osservatori, a causa dell’incapacità del sistema paese di mettere a terra le risorse, alla fine ne incasseremo al massimo la metà, e il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ha ammesso che diversi progetti previsti per il 2026 sono di fatto irrealizzabili. Tra sistema industriale datato e burocrazia inestricabile, del resto, siamo riusciti a spendere solo il 40% dei fondi settennali europei. I numeri “Ad oggi, considerando la ripartizione fra risorse e investimenti intorno alla quale è strutturato il PNRR, per il Tema Imprese e lavoro si riscontra un livello di attuazione pari al 41% rispetto al 100% di fine 2025, per quanto riguarda le riforme, e del 47% per la componente investimenti”. Lo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 marzo 2023) Sono a forte rischio i famosi 209di euro chedovrebbe incassare dall’Ue secondo il Recovery Plan. Secondo diversi osservatori, a causa dell’incapacità del sistema paese di mettere a terra le risorse, alla fine ne incasseremo al massimo la metà, e il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ha ammesso che diversi progetti previsti per il 2026 sono di fatto irrealizzabili. Tra sistema industriale datato e burocrazia inestricabile, del resto, siamo riusciti a spendere solo il 40% dei fondi settennali europei. I numeri “Ad oggi, considerando la ripartizione fra risorse e investimenti intorno alla quale è strutturato il, per il Tema Imprese e lavoro si riscontra un livello di attuazione pari al 41% rispetto al 100% di fine 2025, per quanto riguarda le riforme, e del 47% per la componente investimenti”. Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Purtroppo, è saltata ancora l’erogazione della terza rata del Pnrr all’Italia pari a 19 miliardi. Il nostro paese d… - ultimora_pol : Ritardi nell'attuazione del Pnrr, la Commissione europea blocca per un altro mese la terza tranche di 19 miliardi d… - HuffPostItalia : Grosso guaio a Melonitown. L'Italia non ce la fa a spendere tutti i soldi del Pnrr - Roky99760738 : RT @PaoloBorg: Stanno mandando al massacro il Pnrr Sevirebbero professionisti seri non politicanti a caccia di poltrone Tanto paga l'Italia… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #Pnrr da riscrivere, l’Italia ha un mese di tempo per rimettersi in riga -