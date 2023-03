Pnrr, governo al lavoro con l’Ue per rimediare ai guai ereditati. Fitto: “Ridicolo incolpare noi” (Di mercoledì 29 marzo 2023) governo italiano e Commissione Ue hanno concordato una proroga di un mese per il rilascio della terza tranche dei fondi del Pnrr, richiesta il 30 dicembre scorso. Sia Palazzo Chigi sia Bruxelles hanno chiarito che si tratta di una decisione che non deve destare preoccupazioni e che è stata presa di comune accordo, ciascuna parte per effettuare verifiche su alcuni progetti che potrebbero presentare criticità e che erano stati approvati dal passato governo. Circostanze che, però, l’opposizione finge di non conoscere, lanciando allarmi sulla perdita dei fondi e accuse su una fantomatica “incapacità” dell’attuale esecutivo. Fitto sul Pnrr: “Sono sereno e ottimista. Ridicolo incolpare l’attuale governo” “Sono sereno, sono ottimista, l’unica cosa che non si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023)italiano e Commissione Ue hanno concordato una proroga di un mese per il rilascio della terza tranche dei fondi del, richiesta il 30 dicembre scorso. Sia Palazzo Chigi sia Bruxelles hanno chiarito che si tratta di una decisione che non deve destare preoccupazioni e che è stata presa di comune accordo, ciascuna parte per effettuare verifiche su alcuni progetti che potrebbero presentare criticità e che erano stati approvati dal passato. Circostanze che, però, l’opposizione finge di non conoscere, lanciando allarmi sulla perdita dei fondi e accuse su una fantomatica “incapacità” dell’attuale esecutivo.sul: “Sono sereno e ottimista.l’attuale” “Sono sereno, sono ottimista, l’unica cosa che non si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiaragribaudo : Dalle bozze che circolano, il Governo Meloni elimina la certificazione per la parità di genere dal nuovo… - chiaragribaudo : #Meloni e #Fitto hanno deciso di far perdere 100mld di euro del #PNRR. Significa bloccare i progetti su innovazione… - riccardomagi : Cosa c’è di più anti-italiano di perdere le risorse del PNRR fornite dall’UE per ammodernare il Paese e fare riform… - LaviniaRittator : RT @federicoton99: Il governo non riesce ad abbassare le tasse, a far diminuire gli sbarchi, a togliere le accise, a gestire i costi della… - DelliMassimo : RT @BimbePeppe: A quanto pare Fitto prova a strigliare i ministri de #ilPeggior_GOVERNO_diSempre per farli accelerare sul PNRR. Siamo in u… -