Pnrr, Fitto: "Serve una fotografia chiara dello stato di avanzamento dei lavori" (Di mercoledì 29 marzo 2023) (Adnkronos) - Verifica sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi rendicontati ai fini della terza rata; stato dell'arte e attuazione di milestone e target in scadenza nel primo semestre 2023, anche con riferimento agli adempimenti in capo ai soggetti attuatori; avanzamenti sul capitolo RepowerEu. Sono questi i punti affrontati nel corso della Cabina di Regia per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che si è svolta a Palazzo Chigi, presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto e che ha visto coinvolti tutti i ministri competenti. Nel corso della riunione, il Ministro Fitto ha invitato tutti i partecipanti a effettuare "in tempi rapidi un'analisi netta e chiara di tutte le criticità relative ai progetti di ...

