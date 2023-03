Pnrr, Fitto commenta la relazione della Corte dei Conti: “Alcuni progetti irrealizzabili entro 2026” (Di mercoledì 29 marzo 2023) La relazione semestrale della Corte dei Conti sull’attuazione del Pnrr apre un nuovo fronte politico con protagonista il ministro Fitto. Il quadro numerico tracciato nella giornata di ieri fa emergere le criticità di un sistema complesso, dove l’ambizione si scontra con l’effettiva realizzazione di molti progetti. Il presidente della Corte Carlino ha commentato la relazione, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lasemestraledeisull’attuazione delapre un nuovo fronte politico con protagonista il ministro. Il quadro numerico tracciato nella giornata di ieri fa emergere le criticità di un sistema complesso, dove l’ambizione si scontra con l’effettiva realizzazione di molti. Il presidenteCarlino hato la, ... TAG24.

