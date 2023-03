Pnrr e stadi, la stretta dell'Ue sui progetti italiani (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'Unione Europea ha bloccato 19 miliardi del Pnrr che spettano all'Italia a causa di due progetti che comprendono il rinnovo dell'Artemio Franchi di Firenze e la creazione del Bosco dello sport a Venezia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 marzo 2023) L'Unione Europea ha bloccato 19 miliardi delche spettano all'Italia a causa di dueche comprendono il rinnovo'Artemio Franchi di Firenze e la creazione del Boscoo sport a Venezia

