(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - "Sui ritardi del Pnrr e le eventuali modifiche, il ministro Fitto non può pensare che questapossa essere discussa nelle segrete stanze. E' unacheile va portata nelle aule parlamentari. Ilnon si nasconda". Così la capogruppo Pd alla Camera, Chiara, a Radio Immagina.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... com_notizie : Braga: 'Sul Pnrr atteggiamento inaccettabile del Governo' -

... interpellato a margine della presentazione della Relazione semestrale 2023 suldella Corte ... Boccia esono i nuovi capigruppo del Pd, Schlein stringe sulla segreteria I capigruppo eletti ...- Che ilsi blocchi, tra le altre cose, per lo Stadio Artemio Franchi è cosa logica. Sono soldi buttati ... ma ora si ritrova con capogruppo i due nomi voluti dalla segretaria Pd (Boccia e). ...... a iniziare da quella della concorrenza, per fare arrivare le altre a rate die per portarci a ... Sindaco di San Gimignano; Raffaella Bonsangue , Vicesindaca di Pisa; Chiara, Deputata; ...

**Pnrr: Braga, 'governo in aula, è questione che riguarda il Paese'** Il Tirreno

Quindi, oggi...: l'elezione dei capigruppo del Pd, la sentenza della Francia sui brigatisti e il divieto di produrre carne in stampa 3D ...Forse il Pd voleva un altro Paese inpiazza… Forse il Pd sperava di trovarsi di fronte un Paese sul piede di guerra come Israele contro ...