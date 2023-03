Pnrr | Bonifazi Iv | ' Nardella si fermi | soldi a case e scuole non allo stadio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar (Adnkronos) - "Idell'Europa devono andare sui progetti per lepopolari, per lee per le Cascine, non per lo. Noi lo diciamo dal primo giorno.siprima che sia troppo tardi". Lo scrive su Twitter Francesco, deputato di Italia viva.