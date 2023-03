Pnrr | Bonelli | ‘Italia rischia colpo definitivo | Meloni in aula’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) – ‘La Corte dei Conti ha lanciato l’allarme sul fatto che solo il 6% dei fondi delsono stati spesi finora. Questo dimostra come il Governo, dopo aver smantellato la cabina di regia per la gestione dei fondi, si sia assunto una grave responsabilità nel paralizzare risorse fondamentali per il Paese. Non è in gioco solo la credibilità dell’Italia all’estero, ma anche il futuro del Paese, che non riceverà le altre tranche dei fondi e non potrà fare investimenti importanti sia dal punto di vista ambientale che infrastrutturale”. Così il co-portavoce di Europa Verde e deputato di AVS Angelo.‘Di fronte a questa situazione molto grave, la Presidentedovrebbe presentarsi in aula al Parlamento e spiegare cosa intenda fare il Governo. La propaganda della Presidentenon ha ...