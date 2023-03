**Pnrr: Boccia, 'governo mette a rischio risorse decisive per il Paese'** (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “L'Europa continua a bacchettare il nostro Paese sui ritardi e sul rispetto degli impegni che l'Italia dovrebbe mantenere per l'attuazione del Pnrr. Intanto il governo presenta un nuovo codice appalti che rischia di essere un colpo mortale per la messa a terra dei progetti". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "E domani in Senato cominciamo le votazioni del decreto e siamo in attesa di capire quali modifiche il governo Meloni intende presentare. Siamo di fronte ad una situazione surreale. Chiediamo che sul PNRR si faccia chiarezza in Parlamento: non è possibile che questo governo metta a rischio risorse decisive per il futuro del nostro Paese”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Roma, 29 mar. (Adnkronos) - “L'Europa continua a bacchettare il nostrosui ritardi e sul rispetto degli impegni che l'Italia dovrebbe mantenere per l'attuazione del Pnrr. Intanto ilpresenta un nuovo codice appalti che rischia di essere un colpo mortale per la messa a terra dei progetti". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "E domani in Senato cominciamo le votazioni del decreto e siamo in attesa di capire quali modifiche ilMeloni intende presentare. Siamo di fronte ad una situazione surreale. Chiediamo che sul PNRR si faccia chiarezza in Parlamento: non è possibile che questometta aper il futuro del nostro”.

