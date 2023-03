Pjanic: “Il Napoli è sulla buona strada per vincere”, cos’ha detto su Spalletti e la Champions! (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Napoli sta disputando una stagione di altissimo livello, con lo scudetto ormai quasi in tasca e una Champions League tutta da giocare. La squadra di Luciano Spalletti raccoglie consensi ovunque, anche da ex rivali. Ad esempio Miralem Pjanic, oggi calciatore dello Sharjah FC, club che milita nel campionato degli Emirati Arabi. Intervista Pjanic L’ex Roma e Juventus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Napoli. Ecco quanto evidenziato: Bello vedere Milan, Napoli e Inter nei quarti di Champions League. Spero che Spalletti arrivi in finale. Il Napoli è sulla buona strada per vincere meritatamente il titolo. È la squadra ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ilsta disputando una stagione di altissimo livello, con lo scuormai quasi in tasca e una Champions League tutta da giocare. La squadra di Lucianoraccoglie consensi ovunque, anche da ex rivali. Ad esempio Miralem, oggi calciatore dello Sharjah FC, club che milita nel campionato degli Emirati Arabi. IntervistaL’ex Roma e Juventus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del. Ecco quanto evidenziato: Bello vedere Milan,e Inter nei quarti di Champions League. Spero chearrivi in finale. Ilpermeritatamente il titolo. È la squadra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NCN_it : #Pjanic: 'Auguro a #Spalletti di arrivare in finale di #Champions. #Scudetto? Complimenti anche a #Giuntoli!'… - Spazio_Napoli : Pjanic: “Il Napoli è sulla buona strada per vincere”, cos’ha detto su Spalletti e la Champions!… - napolista : #Pjanic: «Complimenti a #Spalletti, spero che il #Napoli arrivi in finale di #Champions» Alla Gazzetta: «#Conte lo… - carminemegna : @Clabest2 @gegedigennaro @levrierog Leggi bene i numeri. Fai brutte figure. Poi rompi il caxxo al Napoli quando sie… - FcInterNewsit : Pjanic: 'Juve seconda dietro al Napoli, bello vedere tre italiane ai quarti di Champions. Conte? Ovunque ma non all… -