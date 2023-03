Più gioca, più guadagna: Le Parisien svela il nuovo contratto di Marco Verratti al Psg (Di mercoledì 29 marzo 2023) Le Parisien svela i dettagli del contratto di rinnovo firmato da Marco Verratti con il Psg lo scorso 28 dicembre. Il centrocampista italiano ha prolungato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2026 e, secondo quanto scrive il quotidiano francese, parte del suo stipendio è legato al numero di partite che gioca in una stagione. In pratica, più gioca, più guadagna. Si tratta di una politica inaugurata da Luis Campos e destinata ad essere applicata a tutti i nuovi contratti. Verratti e i suoi agenti hanno accettato questo contratto, “anche se i negoziati sono stati aspri“. Il problema di questo tipo di accordo, infatti, è quello legato agli infortuni: qualora il giocatore dovesse farsi male in campo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 marzo 2023) Lei dettagli deldi rinnovo firmato dacon il Psg lo scorso 28 dicembre. Il centrocampista italiano ha prolungato il suo accordo con il club fino al 30 giugno 2026 e, secondo quanto scrive il quotidiano francese, parte del suo stipendio è legato al numero di partite chein una stagione. In pratica, più, più. Si tratta di una politica inaugurata da Luis Campos e destinata ad essere applicata a tutti i nuovi contratti.e i suoi agenti hanno accettato questo, “anche se i negoziati sono stati aspri“. Il problema di questo tipo di accordo, infatti, è quello legato agli infortuni: qualora iltore dovesse farsi male in campo ...

