(Di mercoledì 29 marzo 2023) Il campione paralimpico sudafricano Oscarpotrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana. La giuria deciderà se l'atleta paralimpico, incarcerato per aver sparato e ucciso la ...

La famiglia di Reeva: "Deve restare dietro le sbarre per tutta la vita" Nel suo percorso di riabilitazione, ha incontrato i genitori di Reeva Steenkamp, June e Barry, l'anno scorso, in un ...

Pistorius verso la libertà. Ma la madre di Reeva promette battaglia Tiscali

L'ex atleta paralimpico era stato condannato a 13 anni e 5 mesi per l'omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp. I genitori della modella non lo hanno mai perdonato ...