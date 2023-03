Pistorius potrebbe ottenere la libertà vigilata ed avere uno sconto di pena, fuori di prigione in settimana (Di mercoledì 29 marzo 2023) Pistorius libertà vigilata. Oscar Pistorius, l’atleta e campione paralimpico, venerdì 31 marzo potrebbe uscire di prigione. O meglio, per il 31 marzo è fissata l’udienza che stabilirà se l’ex campione paralimpico potrà usfruire della libertà vigilata. Secondo la legge sudafricana, i carcerati che dimostrano buona condotta, passata la metà della pena, hanno la possibilità di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 29 marzo 2023). Oscar, l’atleta e campione paralimpico, venerdì 31 marzouscire di. O meglio, per il 31 marzo è fissata l’udienza che stabilirà se l’ex campione paralimpico potrà usfruire della. Secondo la legge sudafricana, i carcerati che dimostrano buona condotta, passata la metà della, hanno la possibilità di ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tiscalinews : Il campione paralimpico sudafricano #OscarPistorius potrebbe essere rilasciato dal carcere questa settimana. La fam… - transnazionale : Sudafrica: Pistorius potrebbe essere liberato questa settimana #spaziotransnazionale informa - notizienet : Sudafrica: Pistorius potrebbe essere liberato questa settimana - Venerdì udienza per l'atleta in carcere per omicid… - News24_it : Sudafrica: Pistorius potrebbe essere liberato questa settimana - novasocialnews : Sudafrica: Pistorius potrebbe essere liberato questa settimana -