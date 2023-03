Pirateria online, il patto di ferro Mediaset-Meta per arginare la razzia di contenuti. Che cos’è e come funziona (Di mercoledì 29 marzo 2023) Reti televisive italiane (Rti), azienda di proprietà di Mediaset, e Meta, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno siglato un accordo pluriennale contro la Pirateria online, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per tutelare i contenuti protetti da diritto d’autore, incluse le trasmissioni in diretta. Secondo quanto reso noto dalle due aziende, il gruppo Meta fornirà a Rti formazione e supporto per l’utilizzo dei cosiddetti rights manager, ossia il sistema di gestione dei contenuti sviluppato da Mark Zuckerberg che consente ai titolari dei diritti di autorizzare, gestire e proteggere i propri prodotti online – siano essi, video, audio o immagini. Gina Nieri, direttrice affari istituzionali Mediaset e vice presidente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 marzo 2023) Reti televisive italiane (Rti), azienda di proprietà di, e, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, hanno siglato un accordo pluriennale contro la, con l’obiettivo di sviluppare nuovi strumenti per tutelare iprotetti da diritto d’autore, incluse le trasmissioni in diretta. Secondo quanto reso noto dalle due aziende, il gruppofornirà a Rti formazione e supporto per l’utilizzo dei cosiddetti rights manager, ossia il sistema di gestione deisviluppato da Mark Zuckerberg che consente ai titolari dei diritti di autorizzare, gestire e proteggere i propri prodotti– siano essi, video, audio o immagini. Gina Nieri, direttrice affari istituzionalie vice presidente ...

