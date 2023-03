Pioli: “Napoli, nessuno è invincibile” poi lancia la sfida agli azzurri (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla della sfida con il Napoli in Champions League e Serie A e dell’importanza dell’Europa per il club rossonero. L’allenatore del Milan alla presentazione del 18° Torneo Amici dei bambini ha parlato anche della imminente sfida con il Napoli in Serie A, ma anche in Champions League. In totale ad aprile le due formazioni si sfideranno per ben 3 volte. Dalle sfide con il Napoli passa buona parte della vostra stagione? “Inevitabilmente sì, ci giochiamo domenica in campionato che però è un’altra cosa. In Champions ci saranno altre due sfide. Il Napoli è una squadra molto forte, ci sono grandi giocatori, sta facendo un campionato fantastico ma la Champions è la Champions. Tutte le otto squadre rimaste sono forti, le difficoltà ci saranno ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 marzo 2023) Stefano, tecnico del Milan, parla dellacon ilin Champions League e Serie A e dell’importanza dell’Europa per il club rossonero. L’allenatore del Milan alla presentazione del 18° Torneo Amici dei bambini ha parlato anche della imminentecon ilin Serie A, ma anche in Champions League. In totale ad aprile le due formazioni si sfideranno per ben 3 volte. Dalle sfide con ilpassa buona parte della vostra stagione? “Inevitabilmente sì, ci giochiamo domenica in campionato che però è un’altra cosa. In Champions ci saranno altre due sfide. Ilè una squadra molto forte, ci sono grandi giocatori, sta facendo un campionato fantastico ma la Champions è la Champions. Tutte le otto squadre rimaste sono forti, le difficoltà ci saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, Pioli: 'Dobbiamo confermarci in Champions. Napoli imbattibile? Nessuno lo è' - sportli26181512 : Pioli: 'In Champions avrei preferito non trovare un'italiana. Ma col Napoli ce la giochiamo': Pioli: 'In Champions… - LucaHoganC : RT @DiMarzio: .@acmilan, le parole di #Pioli in vista del @sscnapoli - wesckenny : RT @DiMarzio: .@acmilan, le parole di #Pioli in vista del @sscnapoli - antidisfattista : RT @DiMarzio: .@acmilan, le parole di #Pioli in vista del @sscnapoli -