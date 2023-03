Pioli: 'In Champions avrei preferito non trovare un'italiana. Ma col Napoli ce la giochiamo' (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'Il Napoli è fortissimo, ma ce la giocheremo'. Stefano Pioli lancia il guanto di sfida ai prossimi rivali, in campionato e in Champions League, e lo fa a margine del premio 'Amico dei Bambini', ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 29 marzo 2023) 'Ilè fortissimo, ma ce la giocheremo'. Stefanolancia il guanto di sfida ai prossimi rivali, in campionato e inLeague, e lo fa a margine del premio 'Amico dei Bambini', ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : TMW - Milan, Pioli: 'Dobbiamo confermarci in Champions. Napoli imbattibile? Nessuno lo è' - sportli26181512 : MN - Champions League? Pioli: 'Preferivo incontrare un club straniero': Stefano Pioli è intervenuto al palco del 18… - Luxgraph : Milan, Pioli: 'Preferivo non incontrare un'italiana in Champions' - calciomercatoit : VIDEO - MilanNewsit : MN - Champions League? Pioli: 'Preferivo incontrare un club straniero' -