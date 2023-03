Pinamonti | «Quest’estate ricevuto tante offerte | ho scelto Sassuolo»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) L’ex attaccante dell’Inter Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo anno con il, dell’estate di mercato e della non convocazione con l’Italia. STAGIONE – Andreasembra entusiasta della sua scelta di abbracciare il progetto. L’ex Inter ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: «sapevo ci fosse l’interesse di più squadre, hoile sono contento di quello che ho fatto. Sicuramente c’è stata difficoltà inizialmente, ho cambiato squadra e dovevo entrare nei meccanismi e nel modulo nuovo. Sono fiducioso per il finale di stagione e spero di riuscire almeno ad eguagliare i traguardi raggiunti lo scorso anno dalla squadra. C’è stato un cambio di rotta tra l’andata e il ritorno, siamo soddisfatti, ...

