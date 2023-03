Pietà de’ Turchini, un’app ci guida nella grande tradizione musicale napoletana. Ecco gli eventi di aprile (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 2 aprile alle ore 10 nella Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà de’ Turchini di Napoli si terrà il Concerto per la Santa Messa della Domenica delle Palme con l’ensemble vocale Estro Armonico diretto da Silvana Noschese. L’evento sarà trasmesso in diretta su TV2000 e Canale 5. Su apre così l’aprile della Fondazione Pietà de’ Turchini che lo stesso giorno alle alle 18 nella chiesa di Santa Caterina da Siena presenta l’ensemble Al Ayre Español, “vere star internazionali della musica antica sin dagli anni ’90 – si legge in una nota -, con un impaginato di meravigliose e rare cantate spagnole del ‘700 reso possibile grazie al nuovo accordo sancito da Fondazione Pietà dei Turchini con l’Istituto Cervantes ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Domenica 2alle ore 10Chiesa di Santa Maria Incoronatella allade’di Napoli si terrà il Concerto per la Santa Messa della Domenica delle Palme con l’ensemble vocale Estro Armonico diretto da Silvana Noschese. L’evento sarà trasmesso in diretta su TV2000 e Canale 5. Su apre così l’della Fondazionede’che lo stesso giorno alle alle 18chiesa di Santa Caterina da Siena presenta l’ensemble Al Ayre Español, “vere star internazionali della musica antica sin dagli anni ’90 – si legge in una nota -, con un impaginato di meravigliose e rare cantate spagnole del ‘700 reso possibile grazie al nuovo accordo sancito da Fondazionedeicon l’Istituto Cervantes ...

