Pierroberto Folgiero nominato presidente di Naviris

Il 28 marzo il Consiglio di Amministrazione di Naviris, la joint venture tra Fincantieri e Naval Group, ha deliberato le nuove nomine della società. Pierroberto Folgiero è stato nominato presidente. Damien Raby, nominato amministratore delegato, ed Enrico Bonetti, confermato Direttore Operativo, gestiranno la joint venture. Le società controllanti sono rappresentate pariteticamente nel Consiglio di Amministrazione. Creata nel 2020, Naviris è una joint venture 50/50, in cui metà dei dipendenti sono italiani e metà francesi. Con sede centrale a Genova e una filiale a Ollioules, il team di Naviris si concentra su progetti binazionali e di export. Naviris nasce dalla convinzione che la collaborazione nell'ambito dell'industria navale ...

