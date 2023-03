Piazza Bologna – Vandalo distrugge i finestrini delle auto (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province, un Vandalo da qualche giorno distrugge i finestrini delle auto parcheggiate – Gira un Vandalo nella notte nel Municipio II di Roma, tra Piazza Bologna e Piazzale delle Province. La sua specialità, chissà da quale interesse o disturbo mentale scaturita, è di distruggere i finestrini delle auto parcheggiate nelle strade della zona. Gli abitanti del quartiere sono preoccupati e arrabbiatissimi. finestrini rotti, carrozzerie danneggiate e, ovvio, interni delle vetture rovistate nella speranza di rubare oggetti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 marzo 2023) TraleProvince, unda qualche giornoparcheggiate – Gira unnella notte nel Municipio II di Roma, traleProvince. La sua specialità, chissà da quale interesse o disturbo mentale scaturita, è dire iparcheggiate nelle strade della zona. Gli abitanti del quartiere sono preoccupati e arrabbiatissimi.rotti, carrozzerie danneggiate e, ovvio, internivetture rovistate nella speranza di rubare oggetti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BoariStefi : RT @romatoday: Un vandalo da settimane sta distruggendo i finestrini delle auto in sosta nella zona di piazza #Bologna - albyfloyd_me : @NicolaPorro Dove sono i bombaroli neri di : piazza Fontana Milano, strage di Peteano, piazza della Loggia Brescia,… - Giorgio19693 : @giubileif e tu pensa che invece in italia non si vuole permettete di insabbiare i processi sullo stragismo di dest… - eughen61 : @Storace Invece per Piazza Fontana, Piazza della Loggia, Italicus, Strage Stazione di Bologna etc, i fasci hanno pagato tutto vero? - albyfloyd_me : @Storace Chi ha messo le bombe Italicus, piazza Fontana, stazione di Bologna, strage di Peteano, piazza della Loggi… -