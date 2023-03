Piano protezione civile, Barbieri: “Approvazione unanime, risultato gratificante” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’Approvazione dell’aggiornamento al Piano di protezione civile approvato, con voto unanime, in Consiglio comunale è un risultato gratificante”, così il consigliere delegato alla protezione civile Italo Barbieri. “Nel momento in cui anche recentissimi fatti di cronaca rammentano a tutti noi quanto cruciale sia disporre di tutti gli strumenti adatti per affrontare, in maniera istantanea, un emergenza climatica o una calamità naturale, il Comune di Benevento potrà disporre di uno strumento moderno e agile d’intervento. Le quattro parti di cui si compone il Piano raccolgono una serie di informazioni sul territorio e sugli scenari di rischio, con una ricognizione di tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“L’dell’aggiornamento aldiapprovato, con voto, in Consiglio comunale è un”, così il consigliere delegato allaItalo. “Nel momento in cui anche recentissimi fatti di cronaca rammentano a tutti noi quanto cruciale sia disporre di tutti gli strumenti adatti per affrontare, in maniera istantanea, un emergenza climatica o una calamità naturale, il Comune di Benevento potrà disporre di uno strumento moderno e agile d’intervento. Le quattro parti di cui si compone ilraccolgono una serie di informazioni sul territorio e sugli scenari di rischio, con una ricognizione di tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CosenzaChannel : San Giovanni in Fiore, approvato il Piano di protezione civile - JohnTuld1 : @il_pat @fcancellato Per gli infetti! Io dico per i sani ma a rischio, se conviventi forzati di giovani o lavorator… - AlexisBresil : RT @mariodibonito: I nostri fiumi stanno morendo, e quindi anche noi con loro. Ma tra pochi giorni un appello di massa potrebbe spingere i… - Andreaf2008F : @CarmineFebo666 @alecrepes Certo, lo spero anch'io. Cmq ho fatto una ricerca: ultimamente il piano è stato aggiorna… - KappaLaudio : @Dottor_Strowman Un amico del foggiano (la città precisa non me la ricordo) mi disse una volta che c'è un piano del… -