Perugia, omicidio-suicidio sul Trasimeno: strangola la compagna e poi si impicca in giardino (Di mercoledì 29 marzo 2023) Prima ha ucciso la compagna, strangolandola in casa, poi si è suicidato in giardino: questa l'ipotesi di chi sta cercando di far luce sul tragico omicidio-suicidio avvenuto ieri sera, martedì 28 marzo, a Perugia. I due cadaveri sono stati rinvenuti a Tuoro sul Trasimeno, piccolo comune umbro di 3.737 abitanti della provincia di Perugia. Le ... TAG24.

