Perugia, coppia trovata morta in casa: ipotesi omicidio-suicidio. L’uomo avrebbe strangolato la compagna prima di impiccarsi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ha ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si è suicidato impiccandosi in giardino: è probabilmente questa la dinamica dietro la morte della donna e delL’uomo trovati senza vita a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. I due cadaveri sono stati ritrovati nella serata di martedì 28 marzo: il primo, quello delL’uomo, è stato individuato in giardino da una persona nelle vicinanze. Immediato l’intervento dei carabinieri, insieme al 118, che hanno poi rinvenuto il secondo cadavere, quello della donna, in casa, sul letto. I segni trovati sul collo di quest’ultima hanno presto indirizzato le forze dell’ordine sulla pista dell’omicidio-suicidio. La donna aveva poco meno di 60 anni, il compagno circa 70. L’uomo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Ha ucciso lastrangolandola ine poi si è suicidato impiccandosi in giardino: è probabilmente questa la dinamica dietro la morte della donna e deltrovati senza vita a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di. I due cadaveri sono stati ritrovati nella serata di martedì 28 marzo: il primo, quello del, è stato individuato in giardino da una persona nelle vicinanze. Immediato l’intervento dei carabinieri, insieme al 118, che hanno poi rinvenuto il secondo cadavere, quello della donna, in, sul letto. I segni trovati sul collo di quest’ultima hanno presto indirizzato le forze dell’ordine sulla pista dell’. La donna aveva poco meno di 60 anni, il compagno circa 70....

