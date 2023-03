Perugia | coppia di coniugi trovati in casa senza vita

(Di mercoledì 29 marzo 2023), 29 mar. (Adnkronos) - Unadiè stata trovatanella loro abitazione a Tuoro sul Trasimeno, in provincia di. L'uomo, 70 anni, è morto impiccato mentre le cause del decesso della moglie, 61 anni, sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Non è esclusa l'ipotesi dell'omicidio-suicidio.

