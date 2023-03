Perché torneranno le quattro zone DRS al GP d’Australia (Di mercoledì 29 marzo 2023) La FIA ha deciso di rimuovere una delle quattro zone DRS al GP d’Australia l’anno scorso dopo aver sollevato problemi di sicurezza, ma quest’anno tornerà. La quarta zona del Drag Reduction System all’Albert Park tornerà nel 2023, dopo essere stata rimossa lo scorso anno per motivi di sicurezza. Dove si trova la quarta zona DRS al GP d’Australia Situata tra le curve 9 e 10 lungo il rettilineo che costeggia il lago, la FIA ha deciso di intervenire per motivi di sicurezza dopo che alcuni piloti si erano lamentati di aver bloccato e ostacolato la pista. Questo ha portato a diversi momenti in cui chi stava facendo un giro veloce ha incontrato altri piloti che procedevano lentamente cercando di creare un varco, lungo lo stretto pezzo di pista che impone alle auto un’elevata aerodinamica. Alcuni piloti si sono espressi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 29 marzo 2023) La FIA ha deciso di rimuovere una delleDRS al GPl’anno scorso dopo aver sollevato problemi di sicurezza, ma quest’anno tornerà. La quarta zona del Drag Reduction System all’Albert Park tornerà nel 2023, dopo essere stata rimossa lo scorso anno per motivi di sicurezza. Dove si trova la quarta zona DRS al GPSituata tra le curve 9 e 10 lungo il rettilineo che costeggia il lago, la FIA ha deciso di intervenire per motivi di sicurezza dopo che alcuni piloti si erano lamentati di aver bloccato e ostacolato la pista. Questo ha portato a diversi momenti in cui chi stava facendo un giro veloce ha incontrato altri piloti che procedevano lentamente cercando di creare un varco, lungo lo stretto pezzo di pista che impone alle auto un’elevata aerodinamica. Alcuni piloti si sono espressi ...

