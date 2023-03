"Perché non ne voglio parlare": il lutto e lo strazio di Milly Carlucci (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il mondo dello spettacolo e del giornalismo piange Gianni Minà, scomparso a Roma all'età di 84 anni, era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L'annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore. La famiglia ha aggiunto che la morte è stata causata da una breve malattia cardiaca. Molti hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Gianni Minà, tra cui Fabio Fazio, Luisella Costamagna e Alessandro Gassman, soltanto per citare tre nomi. Milly Carlucci, però, grande amica di Minà e co-conduttrice con lui dello storico programma Blitz in onda su Rai 2, non aveva voluto commentare. E così, qualche ora dopo, di fronte a molte insistenze e domande, la conduttrice ha voluto spiegare il suo silenzio: "Ho saputo della morte di Gianni Minà ieri sera ed è da ieri sera che mi chiedono di parlare ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il mondo dello spettacolo e del giornalismo piange Gianni Minà, scomparso a Roma all'età di 84 anni, era ricoverato nella clinica Villa del Rosario. L'annuncio del decesso è stato dato sulla pagina ufficiale Facebook del celebre scrittore. La famiglia ha aggiunto che la morte è stata causata da una breve malattia cardiaca. Molti hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Gianni Minà, tra cui Fabio Fazio, Luisella Costamagna e Alessandro Gassman, soltanto per citare tre nomi., però, grande amica di Minà e co-conduttrice con lui dello storico programma Blitz in onda su Rai 2, non aveva voluto commentare. E così, qualche ora dopo, di fronte a molte insistenze e domande, la conduttrice ha voluto spiegare il suo silenzio: "Ho saputo della morte di Gianni Minà ieri sera ed è da ieri sera che mi chiedono di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Gli oppositori allo stadio #Milan nell’area #LaMaura sono arrivati a denunciare all’Unione Europea un progetto nemm… - stanzaselvaggia : Il vice direttore del Foglio dà del ritardato ad Orsini e va bene così a tutta la cricca, perché il problema non è… - ZZiliani : Se il problema del calcio italiano non fosse in primis la FJGC e con la FJGC l'AJA, oggi non avremmo il problema… - AndreaAngius77 : @SusannaCeccardi Osservare una realtà, ricordando come dovrebbe essere ma senza chiedersi perché non sia così, è ti… - EmanueleCirani : @Gigiabar @LaBombetta76 Perché manca mercurio. O almeno, io non lo vedo -