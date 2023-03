"Perché loro non possono insegnare”: la frase che gela Maria De Filippi (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Il problema è che hanno un titolo che non spetta loro”: Luca Jurman, ex professore di canto della scuola di Amici, torna ad attaccare il talent di Maria De Filippi, puntando il dito soprattutto contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. "Nessuno di loro può indossare il titolo di professore di canto - ha detto in un'intervista a Nuovo Tv -. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno di loro abbia la conoscenza o l'esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattutto insegnare come gestirlo”. In realtà, come si vede nei daytime, in sala con gli allievi ci sono i professionisti. ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) "Il problema è che hanno un titolo che non spetta”: Luca Jurman, ex professore di canto della scuola di Amici, torna ad attaccare il talent diDe, puntando il dito soprattutto contro Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. "Nessuno dipuò indossare il titolo di professore di canto - ha detto in un'intervista a Nuovo Tv -. Ci sono professori di danza come Alessandra Celentano che insegnano la tecnica, ma non mi pare che Lorella o Rudy insegnino tecnica di canto. Arisa non lo so. Credo che nessuno diabbia la conoscenza o l'esperienza per andare a fare i docenti in una trasmissione come Amici, dove si parla di talento e si deve soprattuttocome gestirlo”. In realtà, come si vede nei daytime, in sala con gli allievi ci sono i professionisti. ...

