Perché è stato interrotto il match Sinner-Ruusuvuori a Miami? Cosa è successo (Di mercoledì 29 marzo 2023) Jannik Sinner sta giganteggiando contro Emil Ruusuvuori nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha dominato il primo set (6-3) e ha operato il break in apertura della seconda frazione (2-0), ma il match è stato interrotto a causa della pioggia che si è abbattuta sul cemento statunitense. Un temporale ha fatto capolino alle ore 21.55 italiane, l'acquazzone è sembrato di forte intensità e gli atleti sono rientrati negli spogliatoi. Servirà pazienza per rivedere i giocatori in campo. LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3, 2-0 ATP Miami 2023 in DIRETTA: match interrotto, sta piovendo! Jannik Sinner, che aveva iniziato il proprio turno al servizio nel terzo game (15-15), ...

