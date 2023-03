Per pagare gli staff di assessori e consiglieri la Regione Toscana toglie mille euro all’anno ai dipendenti. La protesta dei sindacati continua (Di mercoledì 29 marzo 2023) Due milioni di euro tolti agli oltre 3mila dipendenti della Regione per poter finanziare l’allargamento degli staff personali di assessori e consiglieri. Succede in Toscana e la decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio regionale. In questo modo i dipendenti dell’amministrazione (circa 3200) perderanno più o meno mille euro all’anno. Il voto finale è stato a dicembre e tra l’altro è rafforzato dall’unanimità. E i sindacati continuano a manifestare e protestare da allora per contestare la Regione di voler “pagare la politica con i soldi dei lavoratori”. “I lavoratori di Regione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) Due milioni ditolti agli oltre 3miladellaper poter finanziare l’allargamento deglipersonali di. Succede ine la decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio regionale. In questo modo idell’amministrazione (circa 3200) perderanno più o meno. Il voto finale è stato a dicembre e tra l’altro è rafforzato dall’unanimità. E ino a manifestare ere da allora per contestare ladi voler “la politica con i soldi dei lavoratori”. “I lavoratori di...

